Comedy im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Magische und komische Momente

Nordlichtern sagt man gemeinhin ein eher unterkühltes Temperament nach. Der Norddeutsche an sich spricht dem Klischee nach nicht mehr als unbedingt nötig. Und knurrig ist die bevorzugte Art und Weise, seinen Frohsinn auszudrücken. Das wandelnde, weil überaus redselige Gegenbeispiel war im sehr gut besuchten Kultur-Haus Zach zu Gast. Till Frömmel ist Comedian, Magier und Improvisationskünstler und hat sein aktuelles Programm der Einfachheit halber gleich „Nordlicht“ genannt. Doch rein von der Redefrequenz her könnte der gutgelaunte Rostocker durchaus auch Rheinländer sein. Und auch in Sachen Programm ist Frömmel vielfältig unterwegs. Denn wo sich die meisten Künstler mit nur einer Disziplin zufriedengeben, hat sich der junge Comedian mehrgleisig aufgestellt.