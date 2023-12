Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Strucksfeld Weihnachtsfeier mit Kindermusical

In einer Andacht erläuterte Burkhard Klaus, dass das Volk Israel schon seit Jahrhunderten auf den Messias, den Erlöser, gewartet hatte. Doch als es endlich soweit war, waren nur wenige Menschen in echter Erwartung, so wie Hanna oder Simeon. In diesem Zusammenhang stellte er die Frage, welche Erwartung wir heute haben. „Meistens drehen wir uns ja um irdische und damit auch vergängliche Hoffnungen und Ziele“, sagte er. Dietrich Bonhoeffer habe es auf den Punkt gebracht: „Alles, was wir mit Recht von Gott erwarten und erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden.“ Vor 200 Jahren wurde der Messias erwartet – „heute wartet er auf meine Antwort: Seit Jesus in der Krippe und am Kreuz uns Menschen Frieden gebracht hat, dürfen wir sein Angebot der Liebe annehmen“, sagte Klaus. Er sei absolut vertrauenswürdig, „und wir dürfen mit unseren Sorgen, Ängsten, Hoffnungen – ja unserem ganzen Leben zu ihm kommen – Weihnachten ist Gottes Friedensangebot an jeden Menschen in einer friedlosen Welt und betrifft mich ganz persönlich. Wenn ich Gott beim Wort nehme, zieht echte Weihnachtsfreude bei mir ein“, sagte er.