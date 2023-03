Finanzinsitut mit Filialen in Radevormwald und Hückeswagen Volksbank Oberberg trotz Krisen auf Kurs

Auch die Mitglieder sollen vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren: Vorstand und Aufsichtsrat werden in der Vertreterversammlung am 12. Juni eine Dividendenzahlung von erneut 2,5 Prozent vorschlagen. Außerdem bekommen die Mitglieder über „MeinPlus“ Vergünstigungen bei 150 Partnerunternehmen in der Region und bundesweit bei mehr als 18.000 Kooperationspartnern sowie in Form rabattierter Versicherungsleistungen.