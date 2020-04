Gut gemacht in Hückeswagen : Bunte Kinderbilder fürs „Wohnwerk“

Gut gemacht in Hückeswagen

Hückeswagen Wipperfürther Kinder malten Bilder, die nun an Altenheim verschenkt werden – dazu zählt auch das Wohnheim für Demenzkranke an der Montanusstraße.

In der Sat.1-Krimiserie „Hawaii five-O“ wird häufig der Begriff „Ohana“ benutzt, was die hawaiianische Bezeichnung für Familie ist. „Ohana“ heißt aber auch der Blog der Wipperfürtherin Anna Fröhlich, in dem sie über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram seit Beginn der Kindergarten- und Schulschließung Anregungen und Ideen gibt, wie Mütter und Väter ihre Knirpse zu Hause bei Laune halten können — „von Bastelideen, über Mama-Baby-Workouts, Familienyoga-Übungen bis hin zu kleinen Meditationen und Spieltipps ist alles dabei“, berichtet Anna Fröhlich. Zudem hatte sie dazu aufgerufen, Ostermotive für Seniorenheime zu basteln. Die Basteleien wurden nun unter anderem dem Hückeswagener Demenzheim „Wohnwerk“ zugestellt.