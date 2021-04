Meerbusch historisch : Der kleine Junge, der ins Feuer fiel

Büderich Im Jahr 1714 hatte ein Ehepaar aus Büderich sein zweijähriges Kind neben eine Feuerstelle gesetzt und war zum Arbeiten aufs Feld gegangen.

Fakt ist, dass die Eltern aufs Feld mussten und ihr Kind nicht der Kälte aussetzen wollten. So setzten sie das Kind offenbar neben die Feuerstelle ihres Hauses im Außenort Lörick, in welches das Kind während der Abwesenheit seiner Eltern wohl gefallen ist. Die gaben an, dass sie nicht gedacht hätten, dass ein gesundes und nicht etwa durch Krankheit geschwächtes Kind in das Feuer hätte fallen können. Vor den Linner Richtern argumentierten die Eheleute, dass der Vorfall ein Unglück war und baten darum, „weilen sie ganz arg und unuermögen“, also wohl arme Tagelöhner mit wenig Land, nicht zum Unglück noch eine (Geld-)Strafe aufgebrummt zu bekommen. Für den Schultheißen und seine Schöffen hatten sich die Eltern aber „Versumb und Nachlessigkeith“ zuschulden kommen lassen, weshalb eine Geldstrafe festgelegt werden sollte. Bis dahin sollte das Paar ein Kaution stellen oder in Linn arrestiert werden, also einige Tage im Burgturm zubringen müssen.