Das Model und der Müll : Anna Hiltrop säubert das Rheinufer

Düsseldorf Das umweltbewusste Model ist neuerdings Botschafterin des „Rhine Clean Up“. Als Botschafterin der Aktion will sie sich Handschuhe, Greifer und Müllsack schnappen, um das Rheinufer von Plastik und Unrat zu befreien.

Bundesweit nahmen daran im vergangenen Jahr rund 35.000 Helfer teil. Am 11. September findet die Aktion erneut statt, dann wird Hiltrop mit hunderten anderen in Düsseldorf das Ufer des Rheins und seiner Nebenflüsse von Müll befreien.

Nachhaltigkeit ist offenbar eine Herzenssache für Anna Hiltrop, sie fordert einen respektvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde. Als Botschafterin der Aktion will sie sich Handschuhe, Greifer und Müllsack schnappen, um das Rheinufer von Plastik und Unrat zu befreien. „Die Vermüllung der Meere muss an den Flüssen gestoppt werden. Deshalb bin ich beim Rhine Clean Up dabei“, sagt sie. „Mach’s wie Anna!“ lautet der Slogan, mit dem die Initiatoren der Rheinsäuberungs-Aktion ihre Kampagne für den großen Tag am 11. September starten. „Wir hoffen, dass wir mit Anna Hiltrop vor allem junge, engagierte Menschen ansprechen“, sagt Joachim Umbach über die Zusammenarbeit.