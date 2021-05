Neue Chance für Düsseldorfer Schausteller : Das Riesenrad könnte wieder öffnen

Dreht sich das Riesenrad am Burgplatz ab Freitag in einer Woche wieder? Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit Monaten wartet der Schausteller Oscar Bruch darauf, sein Riesenrad wieder in Betrieb zu nehmen. Durch die sinkende Inzidenz scheint eine Wiedereröffnung in greifbarer Nähe zu sein.

Der Schausteller Oscar Bruch hat gute Chancen, sein „Wheel of Visions“ am Burgplatz in der Altstadt bald wieder fahren zu lassen. Wie die Stadt auf Nachfrage signalisiert, könnte es kommende Woche Freitag so weit sein.