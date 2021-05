Kostenpflichtiger Inhalt: Japan-Tage in Düsseldorf : Das beliebte Feuerwerk könnte nachgeholt werden

Düsseldorf Der Japan-Tag in Düsseldorf zieht jedes Jahr Hunderttausende Gäste an. In diesem Jahr wird das Fest wegen der Pandemie mit verschiedenen Veranstaltungen über mehrere Monate hinweg stattfinden. Es gibt sogar noch Chancen für das Feuerwerk.