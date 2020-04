Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Von der Großmutter stammt das Helfer-Gen

Hückeswagen Stellvertretend für viele andere stellen wir Hückeswagener vor, die in der Corona-Krise Besonderes leisten.

Die Nachbarschaftshilfe, die Melanie Kirschsieper dem 62-jährigen Günther Laser zukommen lässt, hat nicht erst mit der Corona-Krise begonnen. Die 36-Jährige kennt den Rentner über das Foodsharing – die Lebensmittelrettung –, in dem sie sehr aktiv ist. „Günther Laser war lange Zeit Alkoholiker und geht damit auch offen um. Er ist zudem herzkrank und nicht mehr so gut zu Fuß“, berichtet Melanie Kirschsieper. Sie hat ihm immer wieder gerettete Lebensmittel vorbeigebracht, wenn er selbst nicht kommen konnte – auch vor Corona schon.

Zunächst sei es dabei nur um die geretteten Lebensmittel gegangen. „Ich habe ihm dann aber gesagt, dass ich auch gerne für ihn einkaufen oder Besorgungen erledigen kann. Er solle sich nicht genieren, sondern einfach Bescheid geben. Denn natürlich kann und will er sich nicht nur über das Foodsharing versorgen“, sagt Melanie Kirschsieper. Günther Laser habe sich dann auch gemeldet, jetzt übernehme die 36-Jährige etwa Besorgungen bei der Post oder in der Apotheke.

Für sie sei es eine Herzensangelegenheit, Menschen zu helfen, die Hilfe benötigten. „Ich habe das von meiner Oma gelernt. Die hat immer zuletzt an sich selbst gedacht“, erzählt die Hückeswagenerin. Gerade in der jetzigen Zeit sei es von großer Bedeutung, Solidarität mit Menschen in Risikogruppen und generell mit Bedürftigen zu zeigen. Und zu leben. „Sie sind besonders gefährdet – und helfen kann so einfach sein“, ist die 36-Jährige überzeugt.