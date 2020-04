Wupper-Vorsperre in Hückeswagen : Familie Schwan erwartet Nachwuchs

Hückeswagen Spaziergänger beobachten an der Wupper-Vorsperre ein brütendes Schwanen-Paar.

Die Welt steht still, und verantwortlich dafür ist ein unsichtbares Virus. Die Tierwelt hingegen lässt die Corona-Pandemie kalt – für sie geht das Leben ohne Einschränkungen weiter. Wie für eine Schwanen-Familie an der Wupper-Vorsperre. Die Spaziergänger beobachten seit Tagen, wie dort ein Höckerschwan-Paar im geschützten Bereich zwischen dem Bootssteg und dem Ufer mehrere Eier nicht mehr aus den Augen lässt. In der Regel brütet dieser Schwan von März bis Juni, wobei das Weibchen fünf bis acht Eier in ein großes Nest aus Pflanzenresten legt. Dann werden sie für etwa fünf Wochen ausgebrütet.