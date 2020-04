Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : DJ Markus sorgt für unbeschwerte Zeit

Hückeswagen Markus Saxert tourt aktuell durch die Region und versorgt Altenheim-Bewohner mit „ihrer“ Musik. Am Mittwoch, 15. April, spielt er zweieinhalb Stunden auf dem Gelände des Altenzentrums Johannesstift.

Markus Saxert ist Discjockey mit Leib und Seele. Der 52-jährige Wiehagener ist bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert als DJ Markus unterwegs, und wird vor allem für Hochzeiten, Geburtstags- und Firmenfeiern gebucht. Seit zwölf Jahren macht er das hauptberuflich und zudem Moderationen, Promotion und Image-Videos. Jetzt in der Corona-Krise widmet er sich verstärkt den Altenheimen in der Region – etwa in Wermelskirchen, Wuppertal, Schwelm, Solingen, Düsseldorf, Radevormwald und Gummersbach. Auch dort hat er in der Vergangenheit schon des Öfteren für gute Stimmung gesorgt. Mit seinen etwa eineinhalbstündigen und vor allem ehrenamtlichen Musikdarbietungen will er nun aber „einen Beitrag für alte Menschen in der derzeitigen schwierigen Situation leisten“. Er sei gerne in Senioreneinrichtungen unterwegs, „da ich mich optimal auch auf alte Menschen einstellen kann und weiß, dass diese Menschen ein sehr dankbares und wertschätzendes Publikum sind“. Heute, Mittwoch, hat er ein „heimspiel“: Von 15 bis 17.30 Uhr sorgt er im „Sinnesgarten“ und im Park des Altenzentrums Johannesstift für Musik.