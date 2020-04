Eine gute Nachricht für Hückeswagen : Mädchen und Jungen malen für Altenheimbewohner

Hückeswagen Hückeswagener Kinder haben etwa 20 Bilder für die Bewohner des Johannesstifts und des ABC-Wohnheims gemalt.

Ein selbst gemaltes Bild für Oma und Opa zu Ostern – das macht Kindern Spaß und erfreut die Senioren. In der Facebook-Gruppe „Hückeswagen gemeinsam gegen Corona“ wurden Eltern dazu aufgerufen, von ihren Kindern Bilder malen oder Geschichten schreiben zu lassen, um damit den Bewohnern der hiesigen Altenheime ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Etwa 20 Bilder und Geschichten sind bei uns auf digitalem Weg eingegangen“, berichtet Sascha Bieg, einer der Gründer der Hilfsgruppe im Internet. Die gesammelten Werke wurde nun per USB-Stick an das Altenzentrum Johannesstift und das ABC-Wohnheim im ehemaligen Marienhospital übergeben.

Die Werke der Kinder sind teilweise sehr farbenfroh mit Häusern, Tieren und Osterhasen – auf den meisten Bildern scheint die Sonne. Viele Eltern haben in ihrer E-Mail kleine Texte mitgeschickt, so wie Christine Robra, Leiterin der Elterninitiative der Kindertagesstätte Hackenberg in Lennep: „Wir hoffen, die Bilder spenden ein bisschen Trost und zaubern vielleicht auch das eine oder andere Lächeln in die Gesichter der Bewohner und Mitarbeiter. Es ist echt übermenschlich, was im Moment geleistet wird.“