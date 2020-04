Corona-Krise in Hückeswagen : Die Abstandsregeln werden größtenteils eingehalten

Hückeswagen Grundsätzlich haben sich die Hückeswagener zuletzt an die Regeln gehalten: maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit, wenn’s nur Familienmitglieder sind, dürfen es auch mehr sein, grillen und picknicken im öffentlichen Raum ist dagegen weiterhin verboten.

Schönes Wetter, frühlingshafte Temperaturen – und die Corona-Pandemie. Keine gute Kombination, möchte man meinen. Denn auch wer keinen eigenen Garten hat, möchte natürlich die Natur genießen können. Gegen einen Spaziergang im Grünen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Aber wegen der Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus müssen einige Regeln beachtet werden“, betont Torsten Kempter. Grundsätzlich hätten sich die Hückeswagener zuletzt an die Regeln gehalten: maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit, wenn’s nur Familienmitglieder sind, dürfen es auch mehr sein, grillen und picknicken im öffentlichen Raum ist dagegen weiterhin verboten. „Natürlich ist es schade, wenn man sich bei dem Wetter nicht mit Freunden treffen kann. Aber wichtig ist jetzt, dass wir uns an die Regeln halten“, stellt Bürgermeister Dietmar Persian klar. „Nur wenn wir jetzt diszipliniert sind, können wir die Verbreitung des Virus eindämmen.“

Einige Unbelehrbare hätten am Wochenende vor Ostern bereits zahlen müssen. „15 Bußgelder wurden verhängt, am Montag waren es neun weitere“, sagt Persian. Der Bürgermeister appelliert an die Solidarität der Hückeswagener. „Ich weiß, dass das Ausnahmen sind. Die allermeisten halten sich an die Regeln. Ich bitte Sie aber alle: Bleiben Sie unter sich! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um sich mit Freunden zu treffen – erst recht nicht, um gemeinsam zu grillen.“ Nur durch Abstand könne man sich gegen das Virus schützen.