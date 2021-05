ASC Phoenix : Fahrdienst zum Impfzentrum zieht positive Bilanz

Hückeswagen 80 Personen nutzten bisher den ehrenamtlichen Fahrdienst des Footballclubs ASC Phoenix und der Ohana Familienbildung. 35 Privatpersonen hatten sich bereit erklärt, als ehrenamtliche Fahrer zu fungieren, wenn Hilfe benötigt wird.

Besonders die nicht mobilen und älteren Impfwilligen dürften den ehrenamtlichen Fahrdienst wertgeschätzt haben. Immerhin ist der Weg von der Schloss Stadt bis zum Impfzentrum in Gummersbach weit, und nicht jeder hat die Möglichkeit, die Strecke selbstständig zurückzulegen. Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen am Anfang des Jahres nutzten etwa 80 Personen den Fahrdienst des Footballclubs ASC Phoenix und der Ohana Familienbildung aus Wipperfürth, um nach Gummersbach zu kommen.

Jetzt, wo die Priorisierungsgruppe der über 80-Jährigen so gut wie durchgeimpft ist und die Hausärzte in ihren Praxen ebenfalls Corona-Schutzimpfungen anbieten können, ebbt die Nachfrage nach dem Service der Wipperfürther ab. „Die letzte Anfrage habe ich vor zwei oder drei Wochen erhalten“, sagt Fröhlich.

Theoretisch steht der Fahrservice immer noch zur Verfügung, wenn jemand Hilfe für die Fahrt zum Impfzentrum benötigt. Christian Fröhlich hofft jedoch, dass die Impfungen vor Ort so gut organisiert sind, um den Impfwilligen die weite Fahrtstrecke bis in die Kreisstadt ersparen zu können.

Wären die Inzidenzzahlen nicht weiterhin so hoch, könnte sich der Wipperfürther in seiner Freizeit nun wieder dem Football-Verein ASC Phoenix widmen, den er als Vorsitzender leitet. An ein Training auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle ist zurzeit jedoch nicht zu denken. „Die Jungs sind aber schon ganz heiß, und es wäre schön, wenn wir vielleicht im August wieder auf den Platz dürften“, blickt der engagierte Vereinsvorsitzende optimistisch in die Zukunft.