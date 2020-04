Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Lorse bietet in der Krise Getränkeservice

Hückeswagen Weil Geschäftsführer Stefan Lorse durch die Corona-Krise viele Kunden in der Gastronomie weggebrochen sind, bietet der Hückeswagener Unternehmer ab sofort einen Abholservice für Privatkunden an. Seit März wird kurzgearbeitet.

Eigentlich würde man ja meinen, dass auch in der Zeit der Corona-Krise getrunken wird – ob nun Bier, Sprudel oder Limonade. Dem ist natürlich auch so. Die Versorgung mit Getränken ist auch in Zeiten von Hamsterkäufen gesichert. Für den Kunden gibt es also, abgesehen von Wartezeiten im Laden, auch trotz Corona keine Veränderungen. Problematisch wird es für den Großhändler aber dann, wenn der Hauptkundenstamm aus Gastronomiebetrieben sowie der Belieferung von öffentlichen Veranstaltungen besteht. Wie das bei Getränke Lorse derzeit der Fall ist. Dort ruht das Geschäft im Moment praktisch komplett.

„Wir haben auf dem Betriebsgelände so viel Platz, so dass wir den Kunden sogar einen Einkauf ohne Kontakt anbieten können“, sagt Lorse. Der Hückeswagener Unternehmer spricht dabei von einem Drive-Trough-System. „Die Kunden können ihre Bestellung per Telefon durchgeben, kommen dann mit ihrem Leergut im Kofferraum auf den Hof, unsere Mitarbeiter tauschen Leergut gegen Bestellung aus. Im Anschluss kann der Kunde dann per EC-Karte die Rechnung bezahlen – alles, ohne dabei das Auto verlassen zu müssen“, sagt Lorse. Da es in Hückeswagen nach der Schließung des Getränkemarkts am Montanuskreisverkehr im vergangenen Jahr Getränke nur noch in den fünf Supermärkten und bei Getränke Lienig im Goethetal zu kaufen gebe, werde das Angebot auch sehr gut angenommen, sagt Lorse. „Und das, obwohl wir wegen der Kurzarbeit nur von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet haben können“, sagt Lorse. Zum Glück sei die Ware bei Getränke Lorse nicht kritisch im Bezug auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. „Aber natürlich ist es im ersten Moment totes Kapital“, sagt Lorse. Die Getränkekästen könnten nun natürlich an Privatkunden verkauft werden, das gelte allerdings nicht für die großen Bierfässer, die nur für Veranstaltungen geeignet seien. „Die liegen nun im Lager“, sagt Lorse.