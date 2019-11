JC Mifune Hückeswagen : Judoka Ben Musaeus holt DM-Titel mit NRW-Mannschaft

Ben Musaeus, hier mit seiner Goldmedaillie von den Special Olympics NRW in Essen holte sich auch den Titel mit der NRW-Mannschaft bei den Deutschen Teammeisterschaften in München. Foto: Jörg Musaeus

Hückeswagen/Wermelskirchen Der junge Wermelskirchener Judoka in Diensten des Hückeswagener Judoclubs Mifune holte jetzt einen Titel mit der NRW-Mannschaft.

Er ist Landesmeister, Sieger bei den Internationalen Special-Olympics, holte Bronze bei den Europameisterschaften und ist Sportler des Jahres in Wermelskirchen, jetzt fügte Ben Musaeus seiner imposanten Medaillen- und Titelsammlung eine weitere Auszeichnung hinzu: Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der ID-Judoka (Behindertensport) konnte der junge Wermelskirchener, der schon seit geraumer Zeit für den Hückeswagener Judoclub Mifune auf die Matte geht, mit seinen Techniken überzeugen und holte gemeinsam mit seiner NRW-Mannschaft wie schon in 2018 die Goldmedaille.

Mit der Goldmedaille bei der Deutschen Verbandsmannschaftsmeisterschaft und der bronzenen bei der EM in Köln sowie zahlreiche sehr gute Platzierungen in 2019 national und international gehört Musaeus auch in diesem Jahr deutschlandweit zu den erfolgreichsten ID-Judoka in seiner Wettkampfklasse.