Hückeswagen : Tröstende Klänge zum Volkstrauertag

Hückeswagen Inga Kuhnert und Eva Thomas gaben am Sonntagnachmittag ein beeindruckendes Konzert im Kolumbarium, der ehemaligen Johanniskirche. Das Publikum war begeistert.

In den seltenen Genuss alter Musik gepaart mit dem Klang historischer Instrumente kamen am Sonntag die Besucher des Konzerts zum Volkstrauertag, als Kantorin Inga Kuhnert (Cembalo und Orgel) und Eva Thomas (Gambe) aus Lennep im Kolumbarium spielten. Unter dem Motto „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ hatte die Evangelische Kirchengemeinde zum Innehalten und Genießen eingeladen. „Es ist November, es ist dunkel, es regnet – es sind eher die stillen Töne zum Ende des Kirchenjahres“, kündigte Inga Kuhnert das feinfühlig ausgewählte Programm an. Das bestand zum einen aus Musik bedeutender Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Johann Pachelbel, zusätzlich bereicherten Stücke der französischen Musikerfamilie Couperin den Hörgenuss.