Turnerbund Hückeswagen : TBH verliert Tabellenführung der Badminton-Kreisliga

Hückeswagen Aufgrund der ersten Saisonniederlage sind die Badminton-Senioren des TBH nicht mehr Tabellenführer der Kreisliga Süd 2 – und mussten ausgerechnet die SG Wermelskirchen/Wipperfürth vorbeiziehen lassen.

Während Michael Stäbe sein Einzel gewann, musste Jan von Palubitzki dieses Mal die Segel streichen. Gemeinsam war das Duo jedoch im Herrendoppel siegreich. Den dritten TBH-Punkt holte Heike Thiel im Dameneinzel. Die übrigen Begegnungen gingen teilweise recht unglücklich an den Gegner. Trotz der Niederlage ist der TBH zufrieden. Denn dass die Mannschaft bis dato die Tabelle der Kreisliga Süd 2 anführte, damit hatte niemand gerechnet, berichtete Heike Thiel. Bisher hatte das Team selbst gegen starke Gegner ansprechende Leistungen gezeigt. Am kommenden Samstag, 23. November, 18 Uhr, sollte im Heimspiel gegen den Vorletzten BAT Bergisch Gladbach 3 jedoch wieder ein Sieg her.