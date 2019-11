Erich-Kästner-Schule Hückeswagen : Förderschule hat eine neue Leiterin

Cordula Schneider ist die neue Schulleiterin der Förderschule Nordkreis und damit Nachfolgerin von Renate Mohr. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen/Radevormwald Die 53-jährige Cordula Schneider hat zum 1. November an der Förderschule Nordkreis die Nachfolge von Renate Mohr angetreten, die in den Ruhestand gegangen war. Die Neue leitet nun den Verbund von Erich-Kästner- und Armin-Maiwald-Schule.

Es war letztlich ein fast nahtloser Übergang: Mit dem 1. November hat die Förderschule Nordkreis eine Nachfolgerin für Renate Mohr gefunden; die langjährige Schulleiterin war mit dem Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand gegangen. Jetzt wurde Cordula Schneider als ihre Nachfolgerin offiziell vorgestellt. „Wir freuen uns sehr, dass das Team an den beiden Standorten der Förderschule Nordkreis, der Erich-Kästner-Schule in Hückeswagen und der Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald, jetzt wieder komplett ist“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian. Er war zusammen mit dem Rader Schulamtsleiter Jürgen Funke und dessen Hückeswagener Amtskollegen Alexander Stehl in die Erich-Kästner-Schule gekommen, um die neue Schulleiterin offiziell zu begrüßen.

Cordula Schneider stammt ursprünglich aus Frankfurt, ist im Taunus aufgewachsen und hat schließlich in Köln Sonderpädagogik studiert. „Ich habe meine Lehramtsanwärterschaft in Münster ebenfalls an einer Schule mit zwei Standorten gemacht“, berichtete die 53-Jährige. Weitere Stationen waren an der Förderschule ES Berliner Straße in Köln und das Kompetenzzentrum Köln-Ost, an dem sie Beraterin zur Inklusion an Grundschulen war. Zuletzt war sie Konrektorin an der Pestalozzi-Förderschule in Leverkusen. „Dort war ich die vergangenen zweieinhalb Jahre. Jetzt schließt sich nach all den Großstädten ein wenig der Kreis – das Oberbergische ist ähnlich ländlich wieder Hochtaunus“, sagte Cordula Schneider lachend.

Info In Frankfurt geboren, in Bergisch Gladbach zu Hause Person Cordula Schneider ist 53 Jahre alt und wurde in Frankfurt geboren. Familie Sie lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern in Bergisch Gladbach. „Die Familie ist mein Ausgleich, die jüngste Tochter ist 14 Jahre, die beiden älteren sind schon aus dem Haus“, sagt Cordula Schneider. Freizeit Ihre Hobbies sind Sport und Geschichten. „Ich bin ein großer Fan von Geschichten in allen Facetten – sei es zum Lesen, zum Ansehen oder auch zum Anhören.“

Sie sei sowohl vom Team als auch von den Schülern an beiden Schulstandorten sehr herzlich aufgenommen worden. „Es ist ein starkes Team, auch in der Verwaltung. Das habe ich bereits gemerkt. Denn es herrscht an beiden Schulen eine schöne Willkommenskultur, die ich sehr zu schätzen weiß“, versicherte die 53-Jährige. Für die neue Aufgabe habe sie sich in Leverkusen schon vorbereiten können, da sie dort zuletzt die kommissarische Leitung übernommen hatte. „Entsprechend gab es da viele Verwaltungs- und Leitungsaufgaben für mich“, sagte Cordula Schneider.

Sie sei nun auch schon durch die Klassen gegangen und habe sich den Schülern vorgestellt. „Auch hier bin ich sehr interessiert und herzlich aufgenommen worden“, sagte die neue Schulleiterin. Besonders lobte Cordula Schneider an dieser Stelle ihre Kollegin und Stellvertreterin Stephanie Langmesser. „Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich in den ersten Tagen an die Hand genommen und mir alles gezeigt hat“, sagte sie.

Das bewährte Konzept des Pendelns zwischen den beiden Standorten werde sie zunächst beibehalten, sagte Cordula Schneider. „Wir sind montags und mittwochs in Radevormwald, dienstags und donnerstags in Hückeswagen. Außerdem werde ich am Freitag in Hückeswagen sein, Stephanie Langmesser dann in Radevormwald.“ Die Konrektorin sagte, dass auch das Kollegium sehr glücklich darüber sei, dass mit Cordula Schneider so schnell eine neue Leiterin gefunden worden sei. „Das ist besonders mit den zwei Schulstandorten eine wichtige Sache“, betonte die Konrektorin.

Kurioserweise hätte Cordula Schneider bereits vor etwa drei Jahren an der Erich-Kästner-Schule beinahe als Lehrerin angefangen, wie sie lachend erzählte. „Die jüngste Tochter von Renate Mohr hat nach ihrem Masterabschluss an der Förderschule ES Berliner Straße in Köln gearbeitet. Wir lernten uns etwas kennen, und so kam der Kontakt zu Renate Mohr zustande.“ Sie habe überlegt, nach Hückeswagen zu wechseln, hatte sogar bereits ein paar Stunden zur Probe hier gearbeitet. „Dann kam aber die Konrektorenstelle in Leverkusen dazwischen, für die ich mich dann entschieden habe“, sagte die 53-Jährige.