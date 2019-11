Winterhagen : TVW-Prellballteams zeigen Stärke in eigener Halle

TVW-Prellballteams zeigen Stärke in eigener Halle

Hückeswagen Die Damen haben noch Chancen auf die Teilnahme an der DM-Endrunde, die Herren setzten sich von den Abstiegsrängen ab.

Die beiden Prellball-Seniorenteams des TV Winterhagen nutzten am Samstag ihren Heimvorteil. Beim zweiten Bundesligaspieltag, der in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal ausgerichtet wurde, sicherten sich die Damen mit einem vierten Platz die Option auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die Herren befreiten sich aus der Abstiegszone.