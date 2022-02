Unterstützung in Wermelskirchen : Stadt sucht Wahlhelfer für Landtagswahl

Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Wermelskirchen Demokratie funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Wie bei der kommenden NRW-Landtagswahl am 15. Mai. Dafür werden nicht nur Wählerinnen und Wähler motiviert, ihre Kreuzchen auf den Stimmzetteln zu setzen, sondern auch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht.

In Wermelskirchen sollen etwa 270 Helfer die Wahllokale und Briefwahlvorstände unterstützen und so für einen reibungslosen Ablauf des Wahlsonntages zu sorgen.Bei dieser wichtigen Tätigkeit handelt es sich um ein Ehrenamt, zu dem Bürger mit einer schriftlichen Benachrichtigung einberufen werden, so die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Die förmliche Einberufung kann, sobald sie einmal schriftlich ausgesprochen ist, in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb sollte sich auch nur melden, wer ein ernsthaftes Interesse daran hat, als Wahlhelferin oder Wahlhelfer aktiv zu werden.