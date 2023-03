Mini-Kraftwerke auf eigenem Balkon Hückelhoven plant Förderung von PV-Anlagen für Mietshäuser

In den vergangenen Wochen seien daher einige Menschen auf die Verwaltung der Stadt Hückelhoven zugegangen und haben nach einer Förderung für Photovoltaik-Balkonkraftwerke gefragt, teilt die Stadt mit. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Stecker-Solargeräte beziehungsweise Balkon-Solaranlagen sind Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mindestens 300 Watt bis maximal 600 Watt. Sie lassen sich unter anderem an der Balkonbrüstung, der Fassade oder am Dach anbringen und speisen den produzierten Strom direkt in das eigene Haushaltsnetz ein. Die Geräte erzeugen aus dem Sonnenlicht Strom, den der Wechselrichter in Haushaltsstrom umwandelt und der dann zum Betrieb der in der Wohneinheit angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel Fernseher, Waschmaschine oder Kühlschrank, genutzt werden kann. So könne zum einen jährliche Stromkosten reduziert und zum anderen zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden.