Hückelhovener Gymnasiasten erfolgreich Schüler erforschen die Vielfältigkeit einer Blühwiese

Auch Armin Willms und Mads Conradt haben mit einem Projekt an dem Wettbewerb teilgenommen. Sie hatten den Wunsch, mit Energie zu arbeiten. Ihre Wahl fiel schließlich auf Windkrafträder. Teil der Untersuchungen war auch eine Exkursion im vergangenen Jahr, als sie ein Windrad aus nächster Nähe begutachten durften. „Wir haben viel darüber gelernt, sagt Armin stolz. 146 Meter war das Windrad hoch, ein Rotorblatt 68 Meter lang. Mit einem kleinen Modell eines Windrades haben sie auf dem Dach der Schule verschiedene Experimente gemacht. So wollten die Schüler herausfinden, was denn der beste Standort für ein Windrad sei und in welchem Winkel die Rotorblätter am besten stehen sollten.