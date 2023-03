Sportanlage am Alten Schacht in Hückelhoven Diese Mannschaft kommt zum Eröffnungsspiel

Die Eröffnung ist für das zweite Maiwochenende geplant – ein Wochenende, an dem in der ehemaligen Zechenstadt so einiges los ist. Während an dem Samstag, 13. Mai, das Karnevalsfestival Jeck en de City mehrere Tausend Feierwütige anlocken wird, werden einen Tag später bei der Sportplatz-Eröffnung wohl etwas weniger Zuschauer erwartet. Die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hat ihr Kommen für diesen Tag zugesichert. Die Borussen werden in einem Einlagespiel gegen die Alten Herren von Borussia Hückelhoven spielen. In welcher Besetzung die Borussia an dem Tag in Hückelhoven auflaufen wird, steht allerdings noch nicht fest. Zum Kader des Teams zählen aber unter anderem die früheren Top-Spieler wie Raffael, Mike Hanke, Karl-Heinz Pflipsen, Oliver Neuville oder Bachirou Salou.