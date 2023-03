Ersthelfer im Kreis Heinsberg Schon 2000 Einsätze für App „Region Aachen rettet“

Bei einem medizinischen Notfall kann jede Sekunde zählen, um das Leben eines Patienten zu retten. Seit wenigen Jahren setzen die Region Aachen und auch der Kreis Heinsberg deshalb auf das Prinzip der Ersthelfer: In einem Notfall werden so neben dem Rettungsdienst auch registrierte und qualifizierte Helfer informiert, die sich zufällig in der Nähe des Notfalls aufhalten. Dafür hat die Region eine eigene App entwickelt.