Bei der Heinsberger Kreissparkasse Neue Anlage verhindert zwei Sprengungen

Kostenpflichtiger Inhalt Erst vor wenigen Tagen hatte die Kreissparkasse Heinsberg aufgrund der Vielzahl von Automatensprengungen in der Region über neue Maßnahmen berichtet, die es den Tätern so schwer wie möglich machen sollen. Eine dieser Maßnahmen hat in der Nacht zu Montag im Südkreis möglicherweise bereits gefruchtet. Bei einer offenbar geplanten Sprengung in Marienberg bei Übach-Palenberg ist es jedenfalls bei einem Versuch geblieben. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte gegen 3.40 Uhr in den Vorraum der Sparkasse an der Marienstraße ein und hatten offenbar sogar bereits Sprengstoff platziert und einen Geldautomaten beschädigt. Als jedoch die Vernebelungsanlage auslöste, flüchteten die Täter, zu einer Sprengung kam es nicht.