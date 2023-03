Wer war Johann Holzapfel? Streit um Name der Doverener Grundschule

Eine Straße und die städtische Grundschule sind nach ihm benannt, er fand seine letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab auf dem Doverener Friedhof: Johann Holzapfel, der als sogenannter Hauptlehrer die damalige Volksschule am Doverener Markt leitete, stellte sich 1945 Plünderern in den Weg, die ihn mit einem gezielten Kopfschuss tödlich verletzten und in einen Bunkerschacht warfen. Jetzt rückt er, der Ortsvorsteher bis zur Machtübernahme Adolf Hitlers 1933 war und nach dem Krieg von der US-amerikanischen Militärregierung erneut als solcher eingesetzt wurde, ungewollt in den Mittelpunkt.