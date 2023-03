Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Einbruch in Tankstelle scheitert

Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende hat die Polizei sechs Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer saßen. So hatte eine Person am Kloster in Golkrath Betäubungsmittel im Blut, auf der Breite Straße in Hilfarth war ein Fahrer betrunken. In Heinsberg, Übach-Palenberg und im Selfkant stoppte die Polizei vier weitere Fahrer auf Drogen. Alle müssen nun mit einer Anzeige und mit dem Verlust des Führerscheins rechnen.