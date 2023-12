Leben in Kempen Neue Altenheime sollen ab 2024 gebaut werden

Kempen · Die Hospital-Stiftung will im Kempener Westen zwei Seniorenheime bauen. Mit Corona-Pandemie und explodierenden Baukosten geriet das Vorhaben zuletzt ins Stocken, doch nun ist ein Investor gefunden. Was am Schmeddersweg geplant ist.

20.12.2023 , 16:45 Uhr

Die alte Tennishalle, hier hinten links auf einem Archivbild, wurde inzwischen abgerissen. Gegenüber sollen am Schmeddersweg zwei neue Senioreneinrichtungen gebaut werden. Foto: Norbert Prümen