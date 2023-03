Mit Malle-Stars und bayerischem Bier Hückelhoven holt Wiesn an die Zeche

Die Macher dahinter sind in der Region keine Unbekannten. In erster Linie sind die Veranstalter von der Kulturgarten GmbH durch das Electrisize-Festival in Erkelenz bekannt, das auch in diesem Jahr wieder 40.000 Besucher anlocken soll. Mehr und mehr wagen sie aber auch den Blick über die Stadtgrenze hinaus nach Kostenpflichtiger Inhalt Hückelhoven. Im Mai findet etwa das Karnevalsfestival Jeck en de City statt. „Lange haben wir uns auf unsere Heimat Erkelenz beschränkt. Doch die Stadt Hückelhoven ist sehr interessiert an Unterhaltungsveranstaltungen“, betont Kulturgarten-Geschäftsführer Raphael Meyersieck.