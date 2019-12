Hilden : Zwischen Weihnachtsrock und Karneval

Hilden Beim Weihnachtsmarkt in Hilden waren viele Karnevalisten vertreten. Vereine und Einzelhandel sind sehr zufrieden.

Sanftes Schneeflockentreiben auf dem Weihnachtsmarkt ist in Zeiten des Klimawandels längst kein Thema mehr, aber es gab an den drei Weihnachtsmarkttagen in Hilden auch keinen Regen. Insofern sorgte das gute Wetter dafür, dass das Stadtmarketing als Organisator der Weihnachtsmarkt-Geschichte in diesem siebten Jahr ein überaus erfolgreiches Kapitel hinzufügen kann.