Nächtlicher Einsatz : Polizei findet bei Razzia in Shisha-Bars große Menge Drogen

Polizei findet bei Razzia in Shisha-Bars große Menge Drogen

Hilden Polizei, Zoll und Ordnungsamt durchsuchen vier Shisha-Bars und ein Restaurant in Hilden. Dabei stellen sie Wettautomaten, unversteuerten Tabak und eine große Menge Marihuana sicher.

Großer Erfolg für die Polizei: Von Freitagabend an haben Beamte gemeinsam mit Zoll und Ordnungsamt vier Shisha-Bars und eine Gaststätte in Hilden durchsucht. Die Razzia endet am frühen Samstagmorgen mit einer Festnahme und elf Anzeigen, unter anderem wegen Betrugs, schweren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, wie die Polizei gerade mitteilt.