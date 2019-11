Hilden : Unicef-Gala: Hier gibt es noch Tickets

Die Unicef-Gala präsentiert Stars aus Jazz, Oper und Musical in der Hildener Stadthalle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden So viele Stars für 40: Euro: Das gibt es nur bei der Unicef-Gala in Hilden. Der Höhepunkt des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Hilden naht mit großen Schritten. Am nächsten Wochenende, 7. und 8. Dezember 2019, geben sich Musical-, Opern- und Soul-Stars aus der ganzen Welt in der Stadthalle Hilden die Klinke in die Hand.

