Hilden : 25 Jahre, acht Künstler, eine Ausstellung

Seit einem Vierteljahrhundert besteht die Künstlergruppe „Art-ig“ in Hilden. Ab 1. Dezember zeigen die Künstler auf ihrer Jubiläumsausstellung die unterschiedlichsten Werke im Kunstraum des Gewerbeparks Süd.

Kein Thema ist irgendwie auch ein Thema: Ohne vorgegebene Richtung haben die Künstler der Gruppe „Art-ig“ ihre Jubiläumsausstellung zu ihrem 25. Geburtstag konzipiert. Im Kunstraum des Gewerbeparks Süd sind die Ergebnisse am Sonntag zu sehen. Von abstrakten Werken über Landschaften bis hin zu Personenmalerei reichen die Bilder des achtköpfigen Künstlerkollektivs. Sie sind auf einer Exkursion in ein Kloster in der Eifel entstanden.