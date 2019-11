Hilden : Johanniter-Kita sammelt Spenden für Südosteuropa

Hilden (-dts) Die Johanniter-Kita am Tucherweg sammelt Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Geschenk für Kinder. Die Päckchen werden von Helferinnen und Helfern an notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Südosteuropa verteilt.

In diesem Jahr fahren die Weihnachtstrucker in fünf Länder: Neben Albanien, Bosnien sowie Nord- und Zentral-Rumänien sind dies die Ukraine und auch Bulgarien. Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es wichtig, sich beim Packen genau an die Packliste zu halten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Bis zum 16. Dezember können die Päckchen an den Sammelstellen abgegeben werden, so auch in der Kita am Tucherweg 55. Die Packliste und weitere Infos unter: www.johanniter-weihnachtstrucker.de/aktion/aktion-2019.