Kleiderkammer Hilden : Weihnachtsaktion der Kleiderkammer

Am 30. November gibt es einen offenen Samstag – und manches Geschenkangebot.

In der Kleiderkammer des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden gibt es zurzeit viele Angebote für die Weihnachtszeit: Adventskalender, Kerzenhalter, kunstvoll gefertigte Grußkarten, Weihnachtskugeln und weitere Dekoartikel. Auch kleine Geschenke können Kunden in der Kleiderkammer erwerben, wie zum Beispiel Taschen und Bücher oder Haushaltswaren.

„Das Gute an den selbstgenähten Verpackungen ist nicht nur, dass sie schön aussehen. Die verwendeten Stoffe gehen durch das Upcycling außerdem in eine zweite Verwendung über. Und nach dem Verschenken haben sie sogar noch weiteren Nutzen, weil sie mehrfach benutzt werden können“, meint Kleiderkammer-Leiterin Mechthild Hendrikson.

Auch wer noch Kleidung für den bevorstehenden Ski-Urlaub oder die winterliche Klassenfahrt benötigt, wird in der Kleiderkammer bestimmt fündig: Auf den Kleiderständern der Kleiderkammer hängen viele gut erhaltene Skihosen und -jacken. Auch passende Handschuhe und Mützen gibt es dazu. Eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit in der Kleiderkammer gibt es am Samstag, 30. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr statt und ist gleichzeitig der Beginn der Schmuckwoche, während der Ketten, Ohrringe, Uhren und Ringe gesondert zum Verkauf präsentiert werden. Die SKFM-Kleiderkammer befindet sich in den Räumen der Benrather Straße 51. Sie ist immer montags von 15 Uhr bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und mittwochs von 15 Uhr bis 17.45 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können auch Kleider- und Warenspenden abgeben. Die Einnahmen kommen sozialen Projekten in Hilden zugute.