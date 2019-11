Kostenpflichtiger Inhalt: Großprojekt in Hilden : St.-Josefs-Krankenhaus wird für 14 Millionen Euro ausgebaut

56 Raummodule von bis zu 20,5 Meter Länge werden hier im Innenhof des St.-Josefs-Krankenhauses Hilden auf das bereits – konventionell – gebaute Unter- und Erdgeschoss gestapelt. Das spart Zeit und Geld. Foto: Kplus Gruppe

Das St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden erweitert. 5000 zusätzliche Quadratmeter entstehen in einem Neubau auf dem Gelände. Um Zeit zu sparen, wird in Modulbauweise gearbeitet.