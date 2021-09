Einsatz in Leverkusen : 75 Blanko-Impfpässe, falscher Stempel und Drogen bei Razzia sichergestellt

Einsatz in Leverkusen

Blanko-Impfpässe hat die Polizei in Schlebusch sichergestellt. Fo Foto: Polizei

Schlebusch Nach einem Hinweis ist der Polizei ein Schlag gegen mutmaßliche Dealer gelungen. Bei der Wohnungsdurchsuchung in Schlebusch wurden auch unbeschriftete Impfdokumente sichergestellt.

75 Blanko-Impfpässe, Blanko-Impfbescheinigungen und mehr als 1300 Banderolen mit Chargennummern von Covid19-Impfstoffen hat die Polizei am Donnerstag in einer Wohnung an der Bensberger Straße sichergestellt. Zudem wurden bei der von einem Richter angeordneten Durchsuchung eine größere Menge Drogen sichergestellt sowie ein Stempel, der einem Amtsstempel der Stadt Leverkusen nachempfunden ist.