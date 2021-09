Fußball, Landesliga : SV Schlebusch kann gegen Hohkeppel befreit aufspielen

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Stefan Müller hat sich durch die jüngsten Ergebnisse eine komfortable Ausgangslage für das Duell mit dem klaren Aufstiegsfavoriten Eintracht Hohkeppel geschaffen. Die Personallage bleibt angespannt.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – Eintracht Hohkeppel. Nach dem befreienden Sieg in Bonn-Endenich können die Fußballer des SV Schlebusch vergleichsweise entspannt die anstehende Aufgabe angehen. Die hat es am Sonntag (15.15 Uhr) allerdings in sich. Schließlich empfängt das Team von Trainer Stefan Müller mit Hohkeppel den größten Aufstiegskandidaten. „Wir freuen uns alle sehr auf diese Begegnung. Personell gibt es zwar einige Probleme, doch unser Kader ist breit genug aufgestellt“, sagt Müller.