Polizeieinsatz Illegales Glücksspiel – Durchsuchung in Viersen

Viersen · In der Nacht von Freitag, 9. Dezember, auf Samstag, 10. Dezember, gegen 1.30 Uhr, haben Einsatzkräfte der Polizei in einem Haus an der Großen Bruchstraße in Viersen eine Durchsuchung wegen der Veranstaltung von illegalem Glücksspiel durchgeführt.

11.12.2022, 15:06 Uhr

Dieser Roulette-Tisch wurde bei dem Einsatz sichergestellt. Foto: Polizei Viersen

Darüber informierte die Polizei-Leitstelle am Wochenende. Bei der Durchsuchung sind nach Angaben der Polizei fünf Glücksspielautomaten, ein Wettautomat, ein Roulettetisch sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

(naf)