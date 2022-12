Zahlreiche Beamte im Einsatz Durchsuchung in Krefeld bei Großrazzia in Reichsbürgerszene

Update | Krefeld · In insgesamt elf Bundesländern fanden am Mittwochmorgen zahlreiche Durchsuchungen in der Reichsbürgerszene statt - auch in Krefeld. Was bis jetzt bekannt ist.

07.12.2022, 11:33 Uhr

„Wir haben auch in Krefeld eine Durchsuchungsmaßnahme durchführen lassen“, bestätigt die Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft auf Anfrage. Bei dem Foto handelt es sich um eine Durchuchung in Frankfurt im Rahmen der bundesweiten Aktion. Foto: dpa/Boris Roessler