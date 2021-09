Begegnungsstätte in Witzhelden : Bau des Gemeindehauses schreitet voran

Begegnungsstätte in Witzhelden

Witzhelden Der Grundstein für die Begegnungsstätte in Witzhelden ist gelegt. Pfarrer Stephan Schneider zeigte Architekten und Gemeindemitgliedern den Rohbau des neuen Gebäudes. Er hofft, dass dort bald alte und junge Menschen zusammenkommen.

„Wir bauen für unsere Generation und für die Generationen nach uns.“ Mit diesen Worten präsentiert Stephan Schneider, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Witzhelden, das Fundament für die Grundsteinlegung des neuen Gemeindehauses. In dessen Rohbau, der bereits vier Wochen nach dem ersten Spatenstich im Juli entstand, begrüßt er die Architekten des „Kastner Pichler“ Büros und zahlreiche Gemeindemitglieder, die dem Projekt erwartungsvoll entgegensehen.

Raum für junge Menschen und eine Offenheit zu schaffen, ist der Gemeinde besonders wichtig. So entsteht im Erdgeschoss Platz für Kinder- und Jugendgruppen und aus dem oberen Stockwerk ein Foyer fürs Zusammentreffen nach dem Kirchenbesuch. Dort sollen zudem der Pfarrraum und eine Küche Platz finden. Auf 500 Quadratmetern und zwei Etagen verteilt sich die Nutzfläche. „Begegnungshaus“, nennt der Pfarrer das Projekt, dessen Bau voraussichtlich im Herbst 2022 beendet wird. Dann beginne die Arbeit für den Außenbereich, berichtet der Landschaftsarchitekt, Doron Stern. Ein Garten angebunden an die Jugendräume, eine Glaswand, die zur Kirche geöffnet ist sowie ein Gemeindeplatz sollen Barrierefreiheit schaffen, sagt Stern. Er ist begeistert. So sei „jeder eingeladen“, betont der Pfarrer.