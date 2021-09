Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen will bei Wiehler Reserve nachlegen

Michael Urban und Patrick Paffrath (v.l.) sind mit dem FCL in der Liga noch ungeschlagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen FC Leverkusens Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis warnt davor, die Reserve des FV Wiehl auf die leichte Schulter zu nehmen. Anstoßt am Sonntag ist um 13 Uhr.

Fußball-Bezirksliga: FV Wiehl II – FC Leverkusen. Dank einer maximalen Punktausbeute in den vergangenen beiden Wochen sowie Patzern der Konkurrenz ist der Leverkusener Bezirksligist wieder bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze herangerückt. „Daran wollen wir natürlich unbedingt anknüpfen. Allerdings wissen wir um die Schwere der anstehenden Aufgabe“, betont Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis. Er freut sich in erster Linie über ein deutlich angewachsenes Selbstvertrauen seiner Schützlinge.

Am Sonntag (13 Uhr) sind die Fußballer vom Birkenberg nun beim Tabellenachten im oberbergischen Wiehl zu Gast. In der vergangenen, abgebrochenen Saison traten die Leverkusener zum Auftakt bei der FVW-Reserve an und setzten sich erst Dank eines späten Treffers knapp mit 2:1 durch. „Das dürfte uns für das jetzige Duell helfen: Wir wissen, was uns dort erwartet und wollen entsprechend konzentriert auftreten“, sagt Tsaprantzis. In jedem Fall spiele sein Team bei einer „technisch starken“ und „sehr lauffreudigen“ Mannschaft.