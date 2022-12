620 Taten und mehr als 100 Kunden Drogendealer in Mönchengladbach verhaftet

Ein 30-jähriger Mönchengladbacher ist verhaftet worden, weil ihm gewerbsmäßiger Handel mit Kokain in mindestens 620 Fällen zur Last gelegt wird. Das meldet die Polizei am Dienstag, 6. Dezember 2022. Der Verdächtige ist demnach am Vortag vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.