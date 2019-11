Kostenpflichtiger Inhalt: Praktikum am Cern in Genf : Gymnasiast aus Hilden forscht am Teilchenbeschleuniger

Moritz Bürger bei einem Besuch des CMS (Compact Muon Solenoid). Dabei handelt es sich um den schwersten Teilchendetektor, der jemals an einem Beschleuniger gebaut wurde. Er wiegt 14.000 Tonnen, ist 21 Meter lang und hat einen Durchmesser von 15 Metern. Foto: Moritz Bürger

Hilden Moritz Bürger vom Hildener Bonhoeffer-Gymnasium hat zwei Wochen am Cern in Genf verbracht und am Kernforschungszentrum mit 23 anderen Schülern an eigenen Projekten gearbeitet.