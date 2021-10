Durchsuchungen im Rhein-Kreis Neuss : Zoll stellt über 200 Kilo Dampfsteine in Shisha-Geschäften sicher

Rhein-Kreis Der Zoll hat Shisha-Fachgeschäfte im Großraum Neuss, Mönchengladbach, Moers und Krefeld kontrolliert. Dabei wurde bei mehr als einem Dutzend Shops der Bestand an Wasserpfeifentabak steuerlich geprüft.

Ganz besonders richteten die Zöllner ihr Augenmerk auf die angebotenen und gelagerten Dampfsteine, die seit Anfang Februar 2021 unter bestimmten Voraussetzungen Steuergegenstand geworden waren. Fast tausend Dosen mit über 200 Kilogramm der Steine landeten zum Ende des Tages in der Asservatenkammer des Zolls. „Die Betreiber einiger Shops versuchten noch, ihre unversteuerten Waren während unserer Kontrolle beiseite zu schaffen“, so der Kontrolleinheitsleiter nach dem Einsatz.

Im Einsatz waren die Beamten bereits am Dienstag, 21. September. Bis weit in den Abend kontrollierten neun Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege die Shisha-Fachgeschäfte. Das Ergebnis des Einsatzes teilte das auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständige Hauptzollamt Krefeld am Freitag mit. Für die Geschäfte, in denen Dampfsteine sichergestellt wurden, hat das Ganze ein Nachspiel. Mehr als 20 Steuerstrafverfahren mussten laut Zoll wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet werden. Die weitere Bearbeitung hat die zentrale Strafsachenstelle des Hauptzollamtes Krefeld übernommen. Dort wird die Durchführung von steuer- beziehungsweise straf- und bußgeldrechtlichen Konsequenzen weiter veranlasst.