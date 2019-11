Hilden : Kirchhofstraße: Baustelle wandert weiter

Hilden Die Tiefbauarbeiten auf der Hauptverkehrsachse nerven Auto- und Busfahrer. Aber sie schützen vor Überflutungen.

Das Projekt sei lange mit Feuerwehr, Rheinbahn und dem Landesbetrieb Straßen NRW diskutiert und abgestimmt worden, so die Verwaltung. Die größeren Regenwasserkanäle könnten nicht mit unterirdischem Vortrieb gebaut werden, weil man dafür eine offene Start- und Zielbaugrube braucht. Das hätte eine Durchfahrt in beide Richtungen verhindert. In der Kirchhofstraße lägen schon zahlreiche Versorgungsleitungen. Deshalb habe es nur wenig Spielraum bei der Wahl der Trasse gegeben. Für Arbeiten nachts, sonn- und feiertags fehlten die gesetzlichen Voraussetzungen. Nur nachts zu arbeiten, wie von der BA vorgeschlagen, sei nicht praktikabel. Dazu müsste die Baugrube jeden Tag komplett auf- und abgedeckt werden. Nachtarbeit würde zudem die Baukosten mindestens verdreifachen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der erste (von vier Bauabschnitten) ist fast fertig. Noch im Dezember soll die Kirchhofstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Am Montag, 2. Dezember, beginnt der zweite Bauabschnitt. Dafür wird die Straße „Am Feuerwehrhaus“ zur Einbahnstraße. Sie ist nur noch über die Walder Straße, Gartenstraße, Am Holterhöfchen befahrbar. Restarbeiten in der Kirchhofstraße und die Bauarbeiten Am Feuerwehrhaus werden sich für kurze Zeit überlagern, also parallel laufen, erläutert Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann. Für einen kurzen Zeitraum seien beide Straße nur in eine Richtung befahrbar.