Baustelle : Kirchhofstraße ab Montag Richtung Innenstadt gesperrt

Hilden Eine der Hauptverkehrsachsen kann bis Weihnachten nur in eine Richtung befahren werden.

Autofahrer müssen sich ab Montag auf Staus in der Innenstadt einstellen. Die Stadt sperrt die Kirchhofstraße zwischen der Talstraße und der Walder Straße halbseitig. Grund dafür ist die Erneuerung der Regenwasserkanalisation in diesem Bereich. Die Baustelle wandert in vier Abschnitten über die Kirchhofstraße. Damit kann eine der Hauptverkehrsadern Hildens bis voraussichtlich Weihnachten nur in Richtung Langenfeld befahren werden. Wer aus dem Stadtsüden in Richtung Innenstadt möchte, muss Umleitungen fahren. Das gilt auch für die Buslinien Buslinien 741, 781, 782, 785, DL4 und DL5. „Die Haltestelle „Stadtfriedhof“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Hilden Süd S“ nutzen“, teilte die Rheinbahn mit.