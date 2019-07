Gerätewagen Gefahrgut für Wassenberg eingesegnet : Neues Feuerwehrhaus offiziell freigegeben

Wassenberg Die Löschgruppe Myhl hat ein neues Gerätehaus, das Sonntag seiner Bestimmung übergeben wurde. Kreisbrandmeister Klaus Bodden ist froh, dass die gefährliche Ausfahrt zur St.-Johannes-Straße nun der Vergangenheit angehört.

Stadt-Architekt Hermann-Josef Limburg hat das moderne Gebäude geplant und kalkuliert. Wassenbergs Bürgermeister Manfred Winkens lobte bei der Feier am Sonntag, dass durch Limburgs Einsatz viel Geld eingespart worden sei. So habe die Stadt nur rund 570.000 Euro für den Neubau ausgegeben. Für ein solches Gerätehaus, das zwei bis drei Fahrzeugen Platz bietet, sei sonst mehr als die doppelte Summe zu veranschlagen, machte der Erste Bürger deutlich.

Zusammenarbeit Die kommissarische Schulleiterin Doris Wingertzahn kündigte für das kommende Schuljahr eine Feuerwehr-AG an der Myhler Grundschule an.

Für die Myhler Feuerwehrkameraden – 28 Aktive, sieben Mitglieder der Jugend-Feuerwehr, 17 in der Alters- und Ehrenabteilung – bedeutet das neue Feuerwehrgerätehaus eine deutliche Verbesserung, nachdem die bisherige Unterkunft in einem ehemaligen Wohnhaus nicht nur beengt war, sondern auch nicht mehr den Sicherheitsvorschriften der Feuerwehrunfallkasse entsprochen hatte. Bei einer großen Untersuchung vor drei Jahren waren gravierende Mängel festgestellt worden. Einer der kritisierten Gefahrenschwerpunkte: die Spinde zum Umziehen direkt in der Fahrzeughalle, in der auch die Autos fuhren.