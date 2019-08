Hindenburgstraße in Mönchengladbach : Baustelle macht die City zur Einbahnstraße

Hindenburgstraße in Mönchengladbach

Die Hindenburgstraße (hier am Sonnenhausplatz) ist zur Einbahnstraße geworden. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Bis Anfang 2021 ist die Hindenburgstraße wegen Bauarbeiten nur bergauf befahrbar. Nur Radfahrer dürfen auch bergab fahren.

(angr) Der Verkehr auf der Hindenburgstraße fließt für eineinhalb Jahre nur noch in eine Richtung. Die Stadt hat die Straße in der Fußgängerzone zur Einbahnstraße gemacht und dafür entsprechende provisorische Schilder aufgestellt. Wie Stadtsprecher Dirk Rütten sagte, kann der Lieferverkehr seitdem nur noch bergauf die Hindenburgstraße befahren. Für die Linienbusse gilt das schon lange, sie fahren bereits seit drei Jahren bergab über die Viersener Straße und die Steinmetzstraße Richtung Hauptbahnhof. Einzige Ausnahme sind Fahrradfahrer: Sie dürfen weiter in beide Richtungen über die Hindenburgstraße fahren.